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Губерниев: Шнайдер и Андреева — гордость страны, была равная борьба в финале ОИ

Губерниев: Шнайдер и Андреева — гордость страны, была равная борьба в финале ОИ
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Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу поражения Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой в финале олимпийского турнира в Париже (Франция) в парном разряде.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 1 10
6 		1 0 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Это была равная борьба. После первого сета казалось, что всё в наших руках, но итальянки очень здорово прибавили. На опыте, мастерстве, классе и мощи взяли вторую партию. Дальше нам чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счёт на тай-брейке. Было два основополагающих длинных розыгрыша, когда взяли мяч итальянки. Обидное поражение, но была игра равных соперниц.

Наши девочки заслуживают самых тёплых слов за те эмоции. Они гордость страны. Обидно очень, мы все надеялись на золото. Но серебряная медаль в такой борьбе! Огромное спасибо и лучи поддержки им и армии поддержки, которая следила за происходящим», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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