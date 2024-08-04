Фото: Мирра Андреева и Диана Шнайдер с серебряными медалями Олимпиады

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева получили серебряную медаль Олимпийских игр 2024 года, которая стала первой для России в рамках Игр в Париже (Франция). В матче за золото Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 7:10.

Фото: Кадр из трансляции

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.