Селиваненко: Шнайдер и Андреева должны гордиться своим выступлением на Олимпиаде

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на новость о том, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале женского парного разряда россиянки уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.

«Проиграть на чемпионском тай-брейке в финале Олимпиады всегда обидно, но Диана и Мирра должны гордиться своим выступлением. Это был настоящий парный финал с головокружительными розыгрышами, нервами, подачей с руки в концовке», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.