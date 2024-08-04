Светлана Кузнецова назвала причину поражения Андреевой и Шнайдер в финале ОИ

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась по поводу поражения Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой в финале олимпийского турнира в парном разряде.

«Очень, очень обидно за девчонок, потому что победа была очень близко и не хватило просто опыта и отважности. Задумались во втором сете, дали вернуться соперницам. На тай-брейке явно зажало. Это с опытом проходит, надеюсь, что будет ещё шанс!

Поздравляю с серебряной медалью! Сыграли гораздо лучше, чем кто-то ожидал с начала Олимпиады! Молодчины. Всегда хочется большего, когда не занял первое место», — написала Кузнецова в своём Telegram-канале.