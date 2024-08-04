Сара Эррани оформила «Золотой карьерный «Шлем» в парном разряде
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Итальянская теннисистка Сара Эррани оформила «Золотой карьерный «Шлем» в парном разряде после победы на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) с Ясмин Паолини. В финале олимпийского турнира они одолели российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.
Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|1 10
|
|1
|0 7
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Эррани выиграла все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) с соотечественницей Робертой Винчи в начале 2010-х годов. Олимпийское золото ей покорилось в возрасте 37 лет.
Отметим, что сегодня, 4 августа, «Золотой карьерный «Шлем» в одиночном разряде оформил 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. Он также впервые в карьере стал олимпийским чемпионом в 37 лет.
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