Итальянская теннисистка Сара Эррани оформила «Золотой карьерный «Шлем» в парном разряде после победы на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) с Ясмин Паолини. В финале олимпийского турнира они одолели российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

Эррани выиграла все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) с соотечественницей Робертой Винчи в начале 2010-х годов. Олимпийское золото ей покорилось в возрасте 37 лет.

Отметим, что сегодня, 4 августа, «Золотой карьерный «Шлем» в одиночном разряде оформил 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. Он также впервые в карьере стал олимпийским чемпионом в 37 лет.