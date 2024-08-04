Мирра Андреева: если бы нам сказали, что мы будем с серебром, мы бы не поверили

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала завоёванное серебро на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Сегодня, 4 августа, Андреева вместе с Дианой Шнайдер уступила в финале олимпийского турнира в парном разряде.

«Первая Олимпиада, отличный опыт. У нас появился шанс здесь сыграть. В начале недели я не ожидала, что мы будем в финале. Думала, что просто будем идти от матча к матчу, а там как получится.

Мы могли проиграть в первом раунде. Думаю, если бы нам сказали, что мы будем с серебром, мы бы не поверили», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.