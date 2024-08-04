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Мирра Андреева: если бы нам сказали, что мы будем с серебром, мы бы не поверили

Мирра Андреева: если бы нам сказали, что мы будем с серебром, мы бы не поверили
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Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала завоёванное серебро на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Сегодня, 4 августа, Андреева вместе с Дианой Шнайдер уступила в финале олимпийского турнира в парном разряде.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 1 10
6 		1 0 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Первая Олимпиада, отличный опыт. У нас появился шанс здесь сыграть. В начале недели я не ожидала, что мы будем в финале. Думала, что просто будем идти от матча к матчу, а там как получится.

Мы могли проиграть в первом раунде. Думаю, если бы нам сказали, что мы будем с серебром, мы бы не поверили», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.

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