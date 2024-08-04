Диана Шнайдер прокомментировала поражение в финале Олимпийских игр

Российская теннисистка Диана Шнайдер подвела итоги Олимпийских игр – 2024. В паре с Миррой Андреевой она завоевала серебряные медали. В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.

«Прекрасная неделя. Я была уверена, что может сложиться хорошая пара, но никто не знал, что всё сложится вот так. Мы играли всё лучше и лучше. Да, мы разочарованы, на нас смогли оказать давление. Итальянок мы поздравляем с золотом, но мы будем играть вместе чаще», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.