Диана Шнайдер прокомментировала поражение в финале Олимпийских игр

Российская теннисистка Диана Шнайдер подвела итоги Олимпийских игр – 2024. В паре с Миррой Андреевой она завоевала серебряные медали. В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.
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«Прекрасная неделя. Я была уверена, что может сложиться хорошая пара, но никто не знал, что всё сложится вот так. Мы играли всё лучше и лучше. Да, мы разочарованы, на нас смогли оказать давление. Итальянок мы поздравляем с золотом, но мы будем играть вместе чаще», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.
- 4 августа 2024
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