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Диана Шнайдер прокомментировала поражение в финале Олимпийских игр

Диана Шнайдер прокомментировала поражение в финале Олимпийских игр
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Российская теннисистка Диана Шнайдер подвела итоги Олимпийских игр – 2024. В паре с Миррой Андреевой она завоевала серебряные медали. В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 1 10
6 		1 0 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Прекрасная неделя. Я была уверена, что может сложиться хорошая пара, но никто не знал, что всё сложится вот так. Мы играли всё лучше и лучше. Да, мы разочарованы, на нас смогли оказать давление. Итальянок мы поздравляем с золотом, но мы будем играть вместе чаще», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.

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