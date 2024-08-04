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«Все и так всё знают». Мирра Андреева высказалась о нейтральном статусе россиян на ОИ-2024

«Все и так всё знают». Мирра Андреева высказалась о нейтральном статусе россиян на ОИ-2024
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Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о нейтральном статусе россиян на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Сегодня, 4 августа, Андреева вместе с Дианой Шнайдер уступила в финале олимпийского турнира в парном разряде.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 1 10
6 		1 0 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Мы приехали сюда сражаться, поэтому не было разницы, за кого мы играем. Все и так всё знают. Мы гордимся нашим результатом», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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