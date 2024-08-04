«У нас всё впереди». Диана Шнайдер — об игре с Миррой Андреевой в паре

Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась по поводу игры в паре с соотечественницей Миррой Андреевой.
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«Мы ещё молоды. У нас много времени. Сыграем больше турниров вместе как пара. У нас всё впереди», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.
17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.
- 4 августа 2024
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