Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«У нас всё впереди». Диана Шнайдер — об игре с Миррой Андреевой в паре

Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась по поводу игры в паре с соотечественницей Миррой Андреевой.

«Мы ещё молоды. У нас много времени. Сыграем больше турниров вместе как пара. У нас всё впереди», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.