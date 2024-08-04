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Диана Шнайдер: понимала, что технически и тактически превосходим Эррани и Паолини

Диана Шнайдер: понимала, что технически и тактически превосходим Эррани и Паолини
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Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась по поводу соперниц в финале олимпийского турнира в Париже (Франция) в парном разряде. Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 1 10
6 		1 0 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«У меня тоже было много мыслей. И вчера, и сегодня. Я понимала, что технически и тактически мы эту пару превосходим. Было давление, что хотелось принести золото. Но и серебро не каждый может выиграть. Осознание золота чуть-чуть поддавливало. С опытом это пройдёт», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.

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