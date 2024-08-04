Диана Шнайдер: понимала, что технически и тактически превосходим Эррани и Паолини

Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась по поводу соперниц в финале олимпийского турнира в Париже (Франция) в парном разряде. Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10.

«У меня тоже было много мыслей. И вчера, и сегодня. Я понимала, что технически и тактически мы эту пару превосходим. Было давление, что хотелось принести золото. Но и серебро не каждый может выиграть. Осознание золота чуть-чуть поддавливало. С опытом это пройдёт», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.