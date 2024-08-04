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Мирра Андреева рассказала, почему чувствовала давление в финале Олимпиады

Мирра Андреева рассказала, почему чувствовала давление в финале Олимпиады
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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о давлении в финале Олимпийских игр – 2024. Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 1 10
6 		1 0 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Давление было из-за того, что я думала: а что, если не получится выиграть золото? Постоянно было «а что если». Это тяжело. Но такое будет случаться всё чаще и чаще в важных матчах. Это было давление. Серебро — тоже хорошо, но это не то, из-за чего мы выходим на корт и играем. Итальянки опытные — они с этим лучше справились», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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