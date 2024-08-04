Мирра Андреева рассказала, почему чувствовала давление в финале Олимпиады

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о давлении в финале Олимпийских игр – 2024. Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.

«Давление было из-за того, что я думала: а что, если не получится выиграть золото? Постоянно было «а что если». Это тяжело. Но такое будет случаться всё чаще и чаще в важных матчах. Это было давление. Серебро — тоже хорошо, но это не то, из-за чего мы выходим на корт и играем. Итальянки опытные — они с этим лучше справились», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.