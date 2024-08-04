Российская теннисистка Диана Шнайдер отказалась отвечать на вопрос о политике от французского журналиста. На пресс-конференции после финального матча парного разряда Олимпийских игр — 2024 один из корреспондентов пытался спросить россиянку про лайки в социальных сетях, но не получил ответа. Шнайдер вместе с Миррой Андреевой уступила в финале олимпийского турнира в парном разряде.
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Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 4 августа 2024
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