Шнайдер — о финале Олимпиады: мы слышали поддержку россиян

Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о финале Олимпийских игр – 2024. Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.

«Моя ошибка, что расстроилась, когда не забрали подачу с 40-0 в начале второй партии. Я приняла это близко к сердцу, хотя, казалось бы, всего 1:0. Они этим воспользовались.

Мы слышали поддержку россиян. Не было такого, что кричали только Forza Italia. Наши тоже были на трибунах», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.