Итоговый медальный зачёт в теннисе на Олимпиаде-2024

На Олимпиаде-2024 завершились соревнования в теннисе. Вот как распределились пять комплектов медалей.

Медали в теннисе на Олимпиаде-2024:

1. Китай — 1 золото (женщины) + 1 серебро (микст).

2. Италия — 1 золото (женщины-пары) + 1 бронза (мужчины).

3–5. Сербия — 1 золото (мужчины), Австралия — 1 золото (мужчины-пары), Чехия — 1 золото (микст).

6–7. Испания — 1 серебро (мужчины) и 1 бронза (женщины-пара), США — 1 серебро и 1 бронза (обе — мужчины-пары).

8–9. Россия — 1 серебро (женщины-пары), Хорватия — 1 серебро (женщины).

10–11. Канада — 1 бронза (микст), Польша — 1 бронза (женщины).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде