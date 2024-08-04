Ольховский: мы должны поздравить Шнайдер и Андрееву — очень хороший результат на ОИ

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался по поводу выступления российского дуэта Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Россиянки завоевали серебряные награды.

«Я бы отметил великолепное выступление девочек. Мы должны их поздравить, потому что это очень хороший результат. Немногие предполагали до начала Олимпиады, что у них будет такой результат. Поздравляю их! Очень здорово играли и проявили себя.

Сегодня же, как обычно, решили одно-два очка. Не было большого преимущества у одной из пар. Победитель один. Сегодня ими оказались итальянки, но наши девочки молодцы», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.