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Ольховский: мы должны поздравить Шнайдер и Андрееву — очень хороший результат на ОИ

Ольховский: мы должны поздравить Шнайдер и Андрееву — очень хороший результат на ОИ
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Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался по поводу выступления российского дуэта Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Россиянки завоевали серебряные награды.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 1 10
6 		1 0 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Я бы отметил великолепное выступление девочек. Мы должны их поздравить, потому что это очень хороший результат. Немногие предполагали до начала Олимпиады, что у них будет такой результат. Поздравляю их! Очень здорово играли и проявили себя.

Сегодня же, как обычно, решили одно-два очка. Не было большого преимущества у одной из пар. Победитель один. Сегодня ими оказались итальянки, но наши девочки молодцы», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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