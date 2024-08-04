Ольховский: мы должны поздравить Шнайдер и Андрееву — очень хороший результат на ОИ
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Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался по поводу выступления российского дуэта Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Россиянки завоевали серебряные награды.
Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|1 10
|
|1
|0 7
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
«Я бы отметил великолепное выступление девочек. Мы должны их поздравить, потому что это очень хороший результат. Немногие предполагали до начала Олимпиады, что у них будет такой результат. Поздравляю их! Очень здорово играли и проявили себя.
Сегодня же, как обычно, решили одно-два очка. Не было большого преимущества у одной из пар. Победитель один. Сегодня ими оказались итальянки, но наши девочки молодцы», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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