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Билли Джин Кинг поздравила Новака Джоковича с победой на Олимпиаде

Билли Джин Кинг поздравила Новака Джоковича с победой на Олимпиаде
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Экс первая ракетка мира, бывший президент WTA американская теннисистка Билли Джин Кинг прокомментировала победу сербского теннисиста Новака Джоковича на олимпийском турнире в Париже (Франция).

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Поздравляю Новака Джоковича с завоеванием «Золотого шлема» в карьере и завоеванием своей первой золотой олимпийской медали!» — написала Кинг в социальных сетях.

В финале 37-летний Джокович обыграл 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках.

Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

По окончании матча Новак Джокович не смог сдержать эмоций и расплакался. Он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх с пятой попытки. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпиады-2008, которая проходила в Пекине (Китай).

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