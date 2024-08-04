Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль обратился к Алькарасу после финала Олимпиады-2024

Надаль обратился к Алькарасу после финала Олимпиады-2024
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на поражение своего соотечественника Карлоса Алькараса в финале Олимпийских игр.

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Карлос, хоть я и знаю, что сегодня тяжёлый день для тебя, но цени медаль, которая очень важна для всей страны. Со временем ты увидишь, что она важна и для тебя. Спасибо за эту невероятную неделю и за медаль, которую ты подарил испанскому спорту. Обнимаю», – написал Надаль в соцсети X (ранее Twitter).

В матче за золотую медаль 21-летний Алькарас уступил 38-летнему Новаку Джоковичу. После победы в финале сербский теннисист оформил Золотой карьерный «Шлем». Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

Материалы по теме
Фото: Джокович, Алькарас и Музетти с медалями Олимпийских игр — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android