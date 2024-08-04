Надаль обратился к Алькарасу после финала Олимпиады-2024

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на поражение своего соотечественника Карлоса Алькараса в финале Олимпийских игр.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
«Карлос, хоть я и знаю, что сегодня тяжёлый день для тебя, но цени медаль, которая очень важна для всей страны. Со временем ты увидишь, что она важна и для тебя. Спасибо за эту невероятную неделю и за медаль, которую ты подарил испанскому спорту. Обнимаю», – написал Надаль в соцсети X (ранее Twitter).
В матче за золотую медаль 21-летний Алькарас уступил 38-летнему Новаку Джоковичу. После победы в финале сербский теннисист оформил Золотой карьерный «Шлем». Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.
- 4 августа 2024
-
22:36
-
22:21
-
21:52
-
21:50
-
21:38
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:27
-
21:22
-
21:20
-
21:19
-
21:08
-
21:03
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:52
-
20:50
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:36
-
20:30
-
20:29
-
20:23
-
20:11
-
20:09
-
19:55
-
19:50
-
19:45
-
19:41
-
19:35
-
19:25