Денис Казанский отреагировал на поражение Андреевой и Шнайдер в финале Олимпиады

Популярный спортивный комментатор Денис Казанский отреагировал на то, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

«Эх, девоньки… Какую прелесть устроили. Несколько розыгрышей просто в мемориз (как и подача с руки Эррани)… Но… Как жалко. Могли ведь… Ну, за серебро! Большое дело!» — написал Казанский в социальной сети.

В финале женского парного разряда россиянки уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.

Напомним, 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.