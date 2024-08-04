Денис Казанский отреагировал на поражение Андреевой и Шнайдер в финале Олимпиады
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Популярный спортивный комментатор Денис Казанский отреагировал на то, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).
Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|1 10
|
|1
|0 7
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
«Эх, девоньки… Какую прелесть устроили. Несколько розыгрышей просто в мемориз (как и подача с руки Эррани)… Но… Как жалко. Могли ведь… Ну, за серебро! Большое дело!» — написал Казанский в социальной сети.
В финале женского парного разряда россиянки уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.
Напомним, 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.
Комментарии
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