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«Дорогая Сербия, мы это сделали». Новак Джокович ярко обратился к соотечественникам

Олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович ярко обратился к соотечественникам в социальных сетях. В финале олимпийского турнира серб обыграл испанца Карлоса Алькараса на двух тай-брейках.

«Дорогая Сербия, мы это сделали. С любовью, Ноле», — написал Джокович, прикрепив фото с медальной церемонии.

Напомним, Новак Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем». Он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

После победы сербский теннисист не смог сдержать эмоций и расплакался. Новак Джокович смог завоевать золотую медаль на Олимпийских играх с пятой попытки. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпийских игр — 2008, которые проходили в Пекине (Китай).