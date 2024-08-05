Карлос Алькарас: уезжаю с потрясающей медалью и с высоко поднятой головой

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост на своей странице в социальных сетях после поражения в финале Олимпийских игр в Париже (Франция).

«Уезжаю с потрясающей серебряной медалью и с высоко поднятой головой после невероятной борьбы сегодня (пост был опубликован в день финала, 4 августа. — Прим. «Чемпионата»). Новак, поздравляю с золотом, которое ты так долго ждал», — написал Алькарас, сопроводив пост фотографией с медальной церемонии.

21-летний Алькарас принимал участие в Олимпиаде впервые. После финального матча Карлос не смог сдержать эмоций и расплакался. В нынешнем сезоне он выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон.