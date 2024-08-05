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Карлос Алькарас: уезжаю с потрясающей медалью и с высоко поднятой головой

Карлос Алькарас: уезжаю с потрясающей медалью и с высоко поднятой головой
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост на своей странице в социальных сетях после поражения в финале Олимпийских игр в Париже (Франция).

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Уезжаю с потрясающей серебряной медалью и с высоко поднятой головой после невероятной борьбы сегодня (пост был опубликован в день финала, 4 августа. — Прим. «Чемпионата»). Новак, поздравляю с золотом, которое ты так долго ждал», — написал Алькарас, сопроводив пост фотографией с медальной церемонии.

21-летний Алькарас принимал участие в Олимпиаде впервые. После финального матча Карлос не смог сдержать эмоций и расплакался. В нынешнем сезоне он выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

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