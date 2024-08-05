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«Сбылась мечта». Теннисист Лоренцо Музетти — о бронзовой медали Олимпиады-2024

«Сбылась мечта». Теннисист Лоренцо Музетти — о бронзовой медали Олимпиады-2024
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16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился эмоциями от получения бронзовой медали, которую он завоевал на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Сбылась мечта носить эту медаль на шее. Спасибо всей Италии за поддержку… лучшее ещё впереди», — написал Музетти.

На Олимпиаде-2024 Музетти принёс Италии первую за 100 лет медаль в мужском одиночном разряде. Напомним, в полуфинале он уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который впоследствии стал олимпийским чемпионом. В матче за третье место Музетти одолел канадца Феликса Оже-Альяссима, который завоевал бронзу в миксте.

Сборная Италии по теннису завоевала две медали на Играх в Париже. Ясмин Паолини и Сара Эррани стали олимпийскими чемпионками в женском парном разряде.

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