«Сбылась мечта». Теннисист Лоренцо Музетти — о бронзовой медали Олимпиады-2024

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился эмоциями от получения бронзовой медали, которую он завоевал на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Сбылась мечта носить эту медаль на шее. Спасибо всей Италии за поддержку… лучшее ещё впереди», — написал Музетти.

На Олимпиаде-2024 Музетти принёс Италии первую за 100 лет медаль в мужском одиночном разряде. Напомним, в полуфинале он уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который впоследствии стал олимпийским чемпионом. В матче за третье место Музетти одолел канадца Феликса Оже-Альяссима, который завоевал бронзу в миксте.

Сборная Италии по теннису завоевала две медали на Играх в Париже. Ясмин Паолини и Сара Эррани стали олимпийскими чемпионками в женском парном разряде.