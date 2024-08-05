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Фигурист Галлямов обратился к Андреевой и Шнайдер по итогам финала Олимпиады-2024

Фигурист Галлямов обратился к Андреевой и Шнайдер по итогам финала Олимпиады-2024
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Чемпион мира по фигурному катанию Александр Галлямов обратился к российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер, которые 4 августа стали серебряными призёрами Олимпийских игр — 2024 в парном разряде. В матче за золото Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 7:10.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 1 10
6 		1 0 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Мирра и Диана, вы доказали, что в спорте нет никаких препятствий. Вы подарили искреннее удовольствие всем, кто смотрел за вашей игрой в Париже. Хотелось бы напомнить, что „преграды“ создают дополнительные стимулы, но это уже банально. Знаю по себе. Завоевать медали в 17 и в 20 лет — это отдельный мини-подвиг! Защита Дианы на смэшах и удары Мирры по линии — восторг для глаз! Наши девчонки круче всех! Поздравляю!» — написал Галлямов на своей странице в социальных сетях.

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