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Джокович изъявил желание выступить на Олимпиаде-2028

Джокович изъявил желание выступить на Олимпиаде-2028
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх 2028 года.

«Я всё ещё хочу поехать в Лос-Анджелес. Мне нравится представлять свою страну на Олимпийских играх и на Кубке Дэвиса. Честно говоря, не знаю, что произойдёт в будущем. Хочу наслаждаться настоящим моментом», — приводит слова Джоковича AFP.

Вчера, 4 августа, Джокович обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса в финале олимпийского турнира в Париже (Франция) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Отметим, что для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого он трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере.

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