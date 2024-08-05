Бадоса обыграла Боузкову в финале турнира в Вашингтоне

Завершился финал в женском одиночном разряде на турнире в Вашингтоне, в котором чешская теннисистка Мари Боузкова встречалась с представительницей Испании Паулой Бадосой. Победу со счётом 6:1, 4:6, 6:4 одержала испанка.
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту. За это время Бадоса сделала пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 их 18 брейк-пойнтов. На счету Боузковой два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
За победу в финале Бадоса получит 500 рейтинговых очков и $ 142 тыс. призовых. Боузкова за участие в финале получит 325 рейтинговых очков и $ 87,6 тыс.
Напомним, победителем прошлогоднего турнира была американца Кори Гауфф, которая в финале обыграла Марию Саккари из Греции.
Что едят теннисисты на Олимпиаде
- 5 августа 2024
-
01:28
-
00:50
-
00:42
-
00:42
-
00:33
-
00:25
-
00:16
- 4 августа 2024
-
22:36
-
22:21
-
21:52
-
21:50
-
21:38
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:27
-
21:22
-
21:20
-
21:19
-
21:08
-
21:03
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:52
-
20:50
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:36
-
20:30
-
20:29
-
20:23
-
20:11