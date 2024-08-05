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Бадоса обыграла Боузкову в финале турнира в Вашингтоне

Бадоса обыграла Боузкову в финале турнира в Вашингтоне
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Завершился финал в женском одиночном разряде на турнире в Вашингтоне, в котором чешская теннисистка Мари Боузкова встречалась с представительницей Испании Паулой Бадосой. Победу со счётом 6:1, 4:6, 6:4 одержала испанка.

Вашингтон (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 21:35 МСК
Мари Боузкова
43
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		4 6
         
Паула Бадоса
62
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту. За это время Бадоса сделала пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 их 18 брейк-пойнтов. На счету Боузковой два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За победу в финале Бадоса получит 500 рейтинговых очков и $ 142 тыс. призовых. Боузкова за участие в финале получит 325 рейтинговых очков и $ 87,6 тыс.

Напомним, победителем прошлогоднего турнира была американца Кори Гауфф, которая в финале обыграла Марию Саккари из Греции.

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