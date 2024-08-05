Эррани прокомментировала победу над Андреевой и Шнайдер в финале Олимпиады в Париже

Итальянка Сара Эррани, которая в паре с Ясмин Паолини обыграла россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер в финале Олимпиаде в Париже, прокомментировала завоёванное золото.

«Это невероятно. Я не могу это описать. Это невероятно. Этот матч был действительно тяжелым. Мы начали очень плохо в первом сете. Затем мы попытались немного больше наслаждаться и немного улыбаться. Мы изменили матч. Невероятно выиграть золотую медаль. Это то, о чем вы даже не можете мечтать. Это невероятно. Я не могу это описать. Это невероятно. Этот матч был действительно тяжелым. Мы начали очень плохо в первом сете. Затем мы попытались немного больше наслаждаться и немного улыбаться. Мы изменили матч. Невероятно выиграть золотую медаль. Это то, о чем вы даже не можете мечтать», — сказала Эррани после матча.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.

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