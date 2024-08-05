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Эррани прокомментировала победу над Андреевой и Шнайдер в финале Олимпиады в Париже

Эррани прокомментировала победу над Андреевой и Шнайдер в финале Олимпиады в Париже
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Итальянка Сара Эррани, которая в паре с Ясмин Паолини обыграла россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер в финале Олимпиаде в Париже, прокомментировала завоёванное золото.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 1 10
6 		1 0 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Это невероятно. Я не могу это описать. Это невероятно. Этот матч был действительно тяжелым. Мы начали очень плохо в первом сете. Затем мы попытались немного больше наслаждаться и немного улыбаться. Мы изменили матч. Невероятно выиграть золотую медаль. Это то, о чем вы даже не можете мечтать. Это невероятно. Я не могу это описать. Это невероятно. Этот матч был действительно тяжелым. Мы начали очень плохо в первом сете. Затем мы попытались немного больше наслаждаться и немного улыбаться. Мы изменили матч. Невероятно выиграть золотую медаль. Это то, о чем вы даже не можете мечтать», — сказала Эррани после матча.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.

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