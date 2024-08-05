Джокович высказался об Алькарасе, которого обыграл в финале Олимпиады в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович высказался об испанце Карлосе Алькарасе, которого обыграл в финальном матче на Олимпийских играх в Париже.

«Победа в полуфинале свалила с моих плеч тяжесть, потому что я уже знал, что мне гарантирована медаль, но я хотел золота. На данный момент я встречался с лучшим игроком в мире, великим человеком с великолепными ценностями и теннисом. Игрок, который, я уверен, выиграет олимпийское золото в будущем, мне пришлось значительно повысить свой уровень, и я добился этого. Я очень счастлив, чувство, которое я испытал, выиграв матч, не похоже ни на одно другое, которое я когда-либо испытывал», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Ранее сообщалось, Джокович стал самым возрастным олимпийским чемпионом в теннисе с 1988 года.

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