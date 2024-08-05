Корда обыграл Коболли в финале турнира в Вашингтоне, выиграв 6:0 решающий сет
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Американский теннисист Себастьян Корда обыграл представителя Италии Флавио Коболли в финальном матче теннисного турнира в Вашингтоне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:0.
Вашингтон (м). Финал
05 августа 2024, понедельник. 02:15 МСК
22
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 1
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48
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Матч между теннисистами длился 1 час 35 минут. В его рамках Корда сделал семь эйсов, реализовал 5 брейк-пойнта из 12 и не допустил ни единой двойной ошибки. На счету его соперника шесть эйсов и четыре двойные ошибки, также итальянец реализовал один брейк-пойнт из трёх.
Турнир в Вашингтоне проходил с 29 июля по 4 августа, а призовой фон составлял $ 2 100 230. Прошлым победителем турнира является британец Дэн Эванс, который в финальной встрече обыграл нидерландца Таллона Грикспора со счётом 7:5, 6:3.
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