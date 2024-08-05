Российская теннисистка Эрика Андреева вышла в финал квалификации турнира в Торонто. В полуфинальном матче она обыграла представительницу Канады Карсон Брэнстин со счётом 7:6 (7:3) 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 часа 56 минут. За это время Андреева сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 их 11 брейк-пойнтов. На счету Брэнстин три эйса, десять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В финале квалификации Андреева встретится с американкой Тейлор Таунсенд.

Турнир в Торонто пройдёт 6 по 12 августа. Действующим победителем турнира является американка Джессика Пегула, которая в финальном матче прошлого года обыграла россиянку Людмилу Самсонову.

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