Елена Веснина отреагировала на поражение Андреевой и Шнайдер в финале Олимпиады

Российская теннисистка чемпионка Игр-2016 в парном разряде Елена Веснина отреагировала на то, что россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

«Девочки большие молодцы, я очень ими горжусь. Это их первая Олимпиада. Они показали настолько вдохновенный теннис, были настолько заряженными на этом турнире… Было большим удовольствием наблюдать за их матчами на турнире. В финале им просто не хватило опыта. Против них играла опытная Сара Эррани, которая проводила свою пятую Олимпиаду. Конечно, она понимала, что где‑то в решающий момент нужно использовать свой опыт, какие‑то навыки, которые в парной игре тебе помогут», — сказала Веснина в эфире «Матч ТВ».

В финале женского парного разряда россиянки уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.

Напомним, 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.

Успехи российских теннисисток на Олимпиаде: