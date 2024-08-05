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Алькарас рассказал, что ему сказал Джокович после финального матча на Олимпиаде в Париже

Алькарас рассказал, что ему сказал Джокович после финального матча на Олимпиаде в Париже
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что ему сказал серб Новак Джокович поле финального матча на Олимпийских играх в Париже. Серб одержал победу в двух сетах со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Он сказал мне, что убеждён, что рано или поздно я выиграю олимпийское золото, и что, к счастью, я позволил ему выиграть, потому что это был его последний шанс», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Ранее сообщалось, Джокович стал самым возрастным олимпийским чемпионом в теннисе с 1988 года. После победы в финале сербский теннисист оформил Золотой карьерный «Шлем». Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

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