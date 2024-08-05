Алькарас рассказал, что ему сказал Джокович после финального матча на Олимпиаде в Париже

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что ему сказал серб Новак Джокович поле финального матча на Олимпийских играх в Париже. Серб одержал победу в двух сетах со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
«Он сказал мне, что убеждён, что рано или поздно я выиграю олимпийское золото, и что, к счастью, я позволил ему выиграть, потому что это был его последний шанс», — приводит слова Алькараса Punto de Break.
Ранее сообщалось, Джокович стал самым возрастным олимпийским чемпионом в теннисе с 1988 года. После победы в финале сербский теннисист оформил Золотой карьерный «Шлем». Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.
Что едят теннисисты на Олимпиаде
- 5 августа 2024
-
04:25
-
04:19
-
04:11
-
03:50
-
03:48
-
03:26
-
02:41
-
01:28
-
00:50
-
00:42
-
00:42
-
00:33
-
00:25
-
00:16
- 4 августа 2024
-
22:36
-
22:21
-
21:52
-
21:50
-
21:38
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:27
-
21:22
-
21:20
-
21:19
-
21:08
-
21:03
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:52
-
20:50
-
20:50