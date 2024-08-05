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Бадоса позвонила Циципасу на корте сразу после победы на турнире в Вашингтоне

Бадоса позвонила Циципасу на корте сразу после победы на турнире в Вашингтоне
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Испанская теннисистка Паула Бадоса позвонила своему молодому человеку греку Стефаносу Циципасу на корте сразу после победы в финале турнира в Вашингтоне. В финале испанка одолела чешку Мари Боузкову и трёх сетах.

Вашингтон (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 21:35 МСК
Мари Боузкова
43
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		4 6
         
Паула Бадоса
62
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Фото: Кадр из трансляции

«Я позвонила своей семье и Стефаносу, потому что знаю, что они всегда готовы помочь мне. У меня были трудные времена. В прошлом году они видели меня в очень подавленном состоянии. Меня бы здесь не было без их поддержки, которую они оказывают мне каждый день, 24 часа в сутки, семь дней в неделю», — приводит слова Бадосы Mundo Deportivo.

В Вашингтоне 26-летняя Бадоса выиграла четвёртый титул WTA в карьере, первый — с 2022 года. В рейтинге Паула поднялась с 62-й строчки на 40-ю. На Олимпийских играх в Париже (Франция) Бадоса не играла.

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