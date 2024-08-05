Бадоса позвонила Циципасу на корте сразу после победы на турнире в Вашингтоне

Испанская теннисистка Паула Бадоса позвонила своему молодому человеку греку Стефаносу Циципасу на корте сразу после победы в финале турнира в Вашингтоне. В финале испанка одолела чешку Мари Боузкову и трёх сетах.
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Фото: Кадр из трансляции
«Я позвонила своей семье и Стефаносу, потому что знаю, что они всегда готовы помочь мне. У меня были трудные времена. В прошлом году они видели меня в очень подавленном состоянии. Меня бы здесь не было без их поддержки, которую они оказывают мне каждый день, 24 часа в сутки, семь дней в неделю», — приводит слова Бадосы Mundo Deportivo.
В Вашингтоне 26-летняя Бадоса выиграла четвёртый титул WTA в карьере, первый — с 2022 года. В рейтинге Паула поднялась с 62-й строчки на 40-ю. На Олимпийских играх в Париже (Франция) Бадоса не играла.
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