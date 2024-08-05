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«Плакала безостановочно». Бадоса рассказала об эмоциях после победы в Вашингтоне

«Плакала безостановочно». Бадоса рассказала об эмоциях после победы в Вашингтоне
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Испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась эмоциями после победы на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Бадоса выиграла первый титул с 2022 года.

«Победа для меня очень много значит. Для меня был трудный день, потому что я очень хотела выиграть этот титул, несмотря ни на что. Было эмоционально. Когда я ушла с корта, много плакала. Просто не могла перестать плакать. Моя команда не знала, что делать, потому что я плакала безостановочно.

Я пыталась успокоиться. Слёзы помогли мне выпустить эмоции, потому что я очень нервничала. Иногда мне так хочется выиграть, что не могу себя контролировать. В третьем сете я сказала себе: «Паула, это просто сет, отдай всё, что у тебя есть». Это сработало, я смогла воспользоваться своими возможностями, и очень горжусь тем, как справилась», — приводит слова Бадосы Mundo Deportivo.

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