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«А квасные обосрутся». Губерниев сообщил, что Андреева и Шнайдер получат ЗМС после ОИ-2024

«А квасные обосрутся». Губерниев сообщил, что Андреева и Шнайдер получат ЗМС после ОИ-2024
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Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получат звание Заслуженных мастеров спорта после завоевания серебряных медалей на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Кстати, нашим теннисисткам за олимпийское серебро в команде присвоят звание Заслуженных мастеров спорта Российской Федерации!!! Нормальные люди порадуются и будут гордиться нашими спортсменами и отечественным спортом!!! А квасные обосрутся в очередной раз…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в финале женского парного разряда Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.

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