Первый тренер Андреевой: убеждена, что Мирра станет первой ракеткой мира

Первый тренер российской теннисистки Мирры Андреевой Марина Павлова заявила, что юная Андреева в будущем станет первой ракеткой мира.

«Это не последняя олимпийская медаль в карьере Мирры. Я уверена, что у неё ещё будут медали. Более того, убеждена, что она со временем станет первой ракеткой мира. У неё для этого есть все спортивные данные и, что очень важно, сила сибирского характера», — приводит слова Павловой ТАСС.

Напомним, в финале женского парного разряда Олимпиады-2024 Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Играх в Париже.