Тарпищев оценил выступление российских теннисистов на Олимпиаде-2024

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвёл итоги выступления российских теннисистов на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Мы как федерация не навязывали ничего. Те, кто был готов играть — сыграли. Если бы заявились все сильнейшие, то у нас бы играли восемь человек, и та же Шнайдер в состав бы не попала. Но из тех, кто заявился, состав сложился смешанный. С одной стороны, ветераны — как Елена Веснина, с другой — молодые девочки, которые проявили себя замечательно. Оценил бы со знаком плюс выступление наших теннисистов. То, что в таком составе мы завоевали серебро — это очень здорово. Ну и надо готовить резервы — с учётом ошибок и новых тенденций, которые есть в теннисе, систему подготовки надо улучшать. Чем мы, собственно, и занимаемся», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Напомним, Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные награды в парном разряде теннисисток.