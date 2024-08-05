Тарпищев: нет никаких претензий к Мирре Андреевой и Диане Шнайдер

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Диана Шнайдер и Мирра Андреева выступили достойно на Олимпиаде-2024.

«Для наших девочек выступление на Олимпиаде — с большим знаком плюс. Это была самая молодая команда в турнире, и она выиграла серебро. Что стало очень хорошей предпосылкой на будущее. То, что они проходили бы в тренировочном процессе год, здесь прошли за неделю. С позиции морально-волевых качеств они провели турнир очень здорово, и никаких претензий к ним нет», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Напомним, Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные награды в парном разряде теннисисток, проиграв в финале турнира итальянскому дуэту Сары Эррани и Ясмин Паолини.