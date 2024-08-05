«Будут ещё Олимпиады, выиграют». Первый тренер Шнайдер — о серебре теннисисток

Первый тренер российской теннисистки Дианы Шнайдер Сергей Коновалов заявил, что Шнайдер и Мирра Андреева способны выиграть золото на Олимпийских играх в будущем.

«В первом сете итальянки очень волновались, а наши хорошо играли, легко и раскованно. Во втором сете россиянки чуть расслабились, а у итальянок пошла игра. Мирра и Диана отдали второй сет без борьбы. А тай‑брейк — это уже лотерея. Где‑то получилось, где‑то — нет. Не сильно, но расстроен. Второе место — это прекрасно. Будут ещё Олимпиады, выиграют», — приводит слова Коновалова «Матч ТВ».

Напомним, в финале женского парного разряда Олимпиады-2024 Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Играх в Париже.