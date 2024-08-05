«Vamoooos!» Алькарас опубликовал фото с Букшей и Соррибес-Тормо у праздничного торта

Испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал совместное фото с партнёршами по сборной Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо. Серебряный призёр ОИ-2024 поздравил девушек с завоеванием бронзовых наград Олимпиады.

«Vamoooos!!! Поздравляю с бронзой!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Напомним, в матче за золотую медаль Игр 21-летний Алькарас уступил 38-летнему Новаку Джоковичу. После победы в финале сербский теннисист оформил «Золотой карьерный «Шлем». Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

Олимпийские игры 2024 года в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир завершился вчера, 4 августа.