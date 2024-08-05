Супруга Новака Джоковича обратилась к его фанатам после победы на Олимпиаде

Супруга сербского теннисиста Новака Джоковича обратилась к его фанатам. Елена Джокович поздравила поклонников спортсмена с золотой медалью на Олимпийских играх в Париже.

«Поздравляю #Nolefam. Что за день для нас всех! Многие из вас со всего мира поют в унисон и подбадривают Новака. Мы сделали это!» — написала супруга Джоковича в социальных сетях.

Напомним, в матче за золотую медаль Игр 21-летний Алькарас уступил 37-летнему Новаку Джоковичу. После победы в финале сербский теннисист оформил «Золотой карьерный «Шлем». Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

Олимпийские игры 2024 года в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир завершился вчера, 4 августа.