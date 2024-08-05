«Вау. Новак сделал всё!» Виктория Азаренко отреагировала на победу Джоковича на Олимпиаде

Бывшая первая ракетка мира, двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко отреагировала на победу серба Новака Джоковича на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Оу, вау. Новак сделал всё в нашем виде спорта! Какая легенда! Невероятно! Браво. Вау, вау, вау», — написала Азаренко на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в финале олимпийского турнира Новак Джокович обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках. На Олимпиаде-2024 серб впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Таким образом, он оформил «Золотой карьерный «Шлем» — выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.