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«Вау. Новак сделал всё!» Виктория Азаренко отреагировала на победу Джоковича на Олимпиаде

«Вау. Новак сделал всё!» Виктория Азаренко отреагировала на победу Джоковича на Олимпиаде
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Бывшая первая ракетка мира, двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко отреагировала на победу серба Новака Джоковича на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Оу, вау. Новак сделал всё в нашем виде спорта! Какая легенда! Невероятно! Браво. Вау, вау, вау», — написала Азаренко на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в финале олимпийского турнира Новак Джокович обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках. На Олимпиаде-2024 серб впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Таким образом, он оформил «Золотой карьерный «Шлем» — выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

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