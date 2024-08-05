«Я горжусь тобой». Экс-тренер Джоковича поздравил воспитанника с золотом Олимпиады-2024

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Бывший тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Мариан Вайда поздравил воспитанника с победой в финале Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

«Нолито! Миссия выполнена! После стольких лет плавания ты достиг берега! Многолетний труд привёл к золотой олимпийской медали на шее. Я горжусь тобой, это выдающееся достижение. Я прослезился.

Поздравляю твою семью и команду», — написал Мариан в социальных сетях.

Напомним, словацкий специалист Вайда сотрудничал с Джоковичем с 2006 года в течение 15 лет.

Накануне в матче за золотую медаль Игр 21-летний Алькарас уступил 37-летнему Новаку Джоковичу. После победы в финале сербский теннисист оформил «Золотой карьерный «Шлем». Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.