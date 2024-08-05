«Чемпионат» подарил памятные футболки Андреевой и Шнайдер после финала ОИ

«Чемпионат» подарил памятные футболки Мирре Андреевой и Диане Шнайдер после финала Олимпиады-2024 в женском парном разряде.

Накануне, 4 августа, российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.