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«Чемпионат» подарил памятные футболки Андреевой и Шнайдер после финала ОИ

«Чемпионат» подарил памятные футболки Андреевой и Шнайдер после финала ОИ
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
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«Чемпионат» подарил памятные футболки Мирре Андреевой и Диане Шнайдер после финала Олимпиады-2024 в женском парном разряде.

Накануне, 4 августа, российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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