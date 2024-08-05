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«Лучше поздно, чем никогда». Мирра Андреева опубликовала пост о победе на турнире в Яссах

«Лучше поздно, чем никогда». Мирра Андреева опубликовала пост о победе на турнире в Яссах
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23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала пост на своей странице в социальных сетях, посвящённый победе на грунтовом турнире категории WTA-250 в Яссах (Румыния). Напомним, две недели назад 17-летняя Андреева выиграла первый титул в карьере.

«Лучше поздно, чем никогда. Взяла свой первый титул на уровне WTA в Яссах!!! Спасибо всем за всё, что вы делаете!» — написала Андреева.

Финал турнира в Яссах прошёл 26 июля. Андреева обыграла российскую теннисистку, ныне выступающую за Армению, Элину Аванесян со счётом 5:7, 7:5, 4:0. Мирра принимала участие на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), где завоевала серебряную медаль в женском парном разряде в дуэте с Дианой Шнайдер.

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