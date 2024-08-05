«У тебя ещё 20 Олимпиад впереди». Джокович обратился к Алькарасу после финала Игр-2024

Олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович обратился к четырёхкратному победителю турниров «Большого шлема» испанцу Карлосу Алькарасу. Напомним, вчера теннисисты провели финал Олимпиады в Париже (Франция), в котором на двух тай-брейках победил серб.

«Ещё один эпичный финал, мой друг. «Эль класико». Поздравляю тебя и твою команду с отличной Олимпиадой. Учитывая твой возраст, твою энергию и то, как ты играешь, у тебя, вероятно, еще 20 Олимпиад впереди. Твоё золото придёт. Увидимся в следующий раз, амиго», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

21-летний Алькарас принимал участие в Олимпиаде впервые. После финального матча Карлос не смог сдержать эмоций и расплакался. В нынешнем сезоне он выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон.