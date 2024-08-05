Фото: Даниил Медведев потренировался с Нисикори в Монреале

Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл совместную тренировку с финалистом US Open – 2014, бывшей четвёртой ракеткой мира японцем Кеем Нисикори в Монреале (Канада). Фотографиями с Медведевым поделился Нисикори в социальных сетях.

«Первый день тренировок в Монреале вместе с Даниилом Медведевым», — подписал фото Нисикори.

Фото: из личного архива Кея Нисикори

Медведев в Монреале возобновит хардовый сезон. Он выступит на турнире серии «Мастерс», который пройдёт с 6 по 12 августа. Россиянин получил третий номер посева, в связи с чем пропустит первый круг, а во втором сразится с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания). Нисикори же в первом круге Монреаля сыграет с американцем Алексом Михельсеном.