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Познер призвал наградить Мирру Андрееву и Диану Шнайдер в России за серебро Олимпиады-2024

Познер призвал наградить Мирру Андрееву и Диану Шнайдер в России за серебро Олимпиады-2024
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Российский журналист Владимир Познер призвал наградить теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер в России за завоевание серебряных медалей парного разряда на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). На Олимпиаде россиянки выступили в нейтральном статусе.

«Конечно, Андреева и Шнайдер выступили замечательно. Приятно было смотреть за девочками. Всем понятно, что Андреева — будущая звезда тенниса, если всё будет в порядке. Можно только радоваться их победе. В России Андрееву и Шнайдер надо наградить так, как наградили бы любого спортсмена, завоевавшего медаль. Их всегда принимают: кого в Белом доме, кого в Елисейском дворце, кого в Кремле. Это нормально и хорошо. Думаю, для Андреевой и Шнайдер сделают то же самое», — приводит слова Познера Sport24.

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