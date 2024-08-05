Познер призвал наградить Мирру Андрееву и Диану Шнайдер в России за серебро Олимпиады-2024

Российский журналист Владимир Познер призвал наградить теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер в России за завоевание серебряных медалей парного разряда на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). На Олимпиаде россиянки выступили в нейтральном статусе.

«Конечно, Андреева и Шнайдер выступили замечательно. Приятно было смотреть за девочками. Всем понятно, что Андреева — будущая звезда тенниса, если всё будет в порядке. Можно только радоваться их победе. В России Андрееву и Шнайдер надо наградить так, как наградили бы любого спортсмена, завоевавшего медаль. Их всегда принимают: кого в Белом доме, кого в Елисейском дворце, кого в Кремле. Это нормально и хорошо. Думаю, для Андреевой и Шнайдер сделают то же самое», — приводит слова Познера Sport24.