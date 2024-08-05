«Все и до этого боялись их». Вихлянцева оценила выступление Андреевой и Шнайдер на ОИ-2024

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о серебре в парном разряде Олимпиады-2024 Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

«Диана Шнайдер и Мирра Андреева покорили сердца многих болельщиков. Они покорили эти сердца ещё до того, как выступали на Олимпийских играх в Париже. Стоит вспомнить, как Шнайдер завоевала уже не первый титул в этом сезоне в одиночном разряде, а Андреева выиграла свой дебютный трофей прямо накануне ОИ в Яссах. Мирра приехала в столицу Франции в хорошей форме, но ей нужно было пару дней, чтобы потренироваться и попробовать корты. Этого не получилось. Для успешного выступления в одиночке Андреевой попросту не хватило времени.

В паре Диана и Мирра смотрелись очень гармонично и вообще прекрасно играли. Что касается финала, то стоит сказать следующее. Та же Паолини проводит прекраснейший сезон. А Эррани является опытнейшей теннисисткой. Итальянки играют вместе уже не первый турнир.

Считаю, что россиянки очень хорошо играли в решающей встрече. Шнайдер ходила на перехват, очень уверенно бежала за любым мячом. Андреева закрывала всю заднюю линию. Чего именно не хватило девушкам для победы в финале? Наверное, опыта. Опыта таких матчей, который ждёт россиянок впереди ещё в очень большом количестве.

Не стоит говорить, что Диана и Мирра не смогли завоевать золото на Играх. Повторюсь: теннисистки отлично играли, показали свой потенциал, о котором все уже знают. Все боятся их в туре как соперниц, так как они являются очень сильными. Надеюсь, что теперь это завоёванное серебро может повлиять на совместное участие россиянок на ТБШ в парном разряде. Когда Шнайдер и Андреева сыграются ещё лучше, то они могут взять золото на следующей Олимпиаде, как в своё время это делали прекрасные Елена Веснина и Екатерина Макарова», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.