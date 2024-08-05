ATP смягчила наказание Шаповалова за скандальную дисквалификацию с турнира в Вашингтоне

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сделала заявление касательного скандальной дисквалификации канадца Дениса Шаповалова с четвертьфинала турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США).

Напомним, в четвертьфинале Вашингтона Шаповалов (WC) встречался с 14-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном (2). На тай-брейке второго сета при счёте 6:3 в пользу Шелтона Шаповалова вывело из себя поведение одного из зрителей, он бросил ракетку на корт и высказал ему что-то. После чего последовала дисквалификация.

«ATP рассмотрела апелляцию Дениса Шаповалова. Комитет по штрафам подтвердил, что официальные лица придерживались правильных процедур. Однако он пришёл к выводу, что лишение рейтинговых очков и призовых денег в данном случае было бы непропорциональным наказанием. Таким образом, Шаповалов сохранил очки и призовые, а штраф за нарушение правил составил $ 36,4 тыс.», — говорится в заявлении ATP.