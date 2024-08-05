Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Синнера высоко оценил победу Джоковича на Олимпиаде-2024 в Париже

Тренер Синнера высоко оценил победу Джоковича на Олимпиаде-2024 в Париже
Комментарии

Известный тренер австралиец Даррен Кэхилл, в данный момент успешно сотрудничающий с чемпионом Australian Open – 2024 первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, отреагировал на победу серба Новака Джоковича на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Напомним, в финале соревнований Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса. Для титулованного Новака это первое в карьере золото с ОИ.

«Потрясающее достижение. Выдающаяся карьера спортсмена и теннисиста. Лучшая игра, которую мы когда-либо могли видеть. Молодец, Новак! И поздравляю всю твою команду!» — написал Кэхилл в социальных сетях.

Отметим, что ранее Кэхилл работал с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси и Энди Марреем.

Материалы по теме
Я видел, как Новак Джокович стал олимпийским чемпионом. И никогда этого не забуду
Я видел, как Новак Джокович стал олимпийским чемпионом. И никогда этого не забуду
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android