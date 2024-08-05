Тренер Синнера высоко оценил победу Джоковича на Олимпиаде-2024 в Париже

Известный тренер австралиец Даррен Кэхилл, в данный момент успешно сотрудничающий с чемпионом Australian Open – 2024 первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, отреагировал на победу серба Новака Джоковича на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Напомним, в финале соревнований Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса. Для титулованного Новака это первое в карьере золото с ОИ.

«Потрясающее достижение. Выдающаяся карьера спортсмена и теннисиста. Лучшая игра, которую мы когда-либо могли видеть. Молодец, Новак! И поздравляю всю твою команду!» — написал Кэхилл в социальных сетях.

Отметим, что ранее Кэхилл работал с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси и Энди Марреем.