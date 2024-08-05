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Алькарас отреагировал на слова Джоковича о том, что у него впереди ещё 20 Олимпиад

Алькарас отреагировал на слова Джоковича о том, что у него впереди ещё 20 Олимпиад
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на пост-обращение от 24-кратного чемпиона мэйджоров второй ракетки мира серба Новака Джоковича.

В воскресенье, 4 августа, Джокович и Алькарас сошлись в финале Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Серб одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Карлос не смог сдержать слёз после поражения.

Сегодня, 5 августа, Джокович написал в социальных сетях: «Ещё один эпичный финал, мой друг. «Эль класико». С учётом твоего возраста, твоей энергии и того, как ты играешь, у тебя, вероятно, ещё 20 Олимпиад впереди. Твоё золото придёт».

«Спасибо, титан! Не могу дождаться следующей (битвы)», — написал Алькарас в комментариях, добавив эмодзи «огонь», «молитва» и «бицепс».

Джокович в ответ поставил лайк на комментарий Алькараса и закрепил его.

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